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Путин дал поручение по обнародованию итогов расследования крушения Ил-76

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Путин дал поручение по обнародованию итогов расследования крушения Ил-76

Президент РФ Владимир Путин поручил Следственному комитету до 1 июля обнародовать результаты расследования крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, следует из поручения, опубликованного на сайте Кремля.«

"Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит ВСУ недалеко от села Яблоново Белгородской области 24 января. Погибли 74 человека, среди них 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. СК РФ открыл уголовное дело по статье о теракте.

Украинская сторона официально не признает, что на борту Ил-76 были военнослужащие ВСУ. При этом Киев обратился к Москве с запросом о возвращении тел погибших.

Радио Sputnik сообщало, что в крушении Ил-76 заметили британский след.

Взято отсюда.

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