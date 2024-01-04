Россия отклонит предложение США о замороженном конфликте на Украине, поскольку понимает, что это будет паузой для перевооружения ВСУ западными союзниками, заявил бывший дипломат и экс-сотрудник MI6 (секретная разведывательная служба Великобритании, – ред.) Аластер Крук.«

"(Президент РФ Владимир) Путин ясно дал это понять в рождественский период. Я имею в виду, что в собственной, обычно сдержанной манере Путин сказал: "Нет, извините, вы знаете, они проиграли войну и могут либо капитулировать, либо мы покончим с ними военным путем. У нас есть все возможности для этого"", – сказал аналитик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Крук считает, что с учетом ситуации в зоне конфликта США и остальным западным партнерам Киева следует признать победу России на Украине.«

"Я имею в виду, что конфликт проигран, полностью проигран. Украина разваливается на части: политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. У Киева нет денег, нет людей, нет оружия. Как вы будете восстанавливаться? Разумно ли пытаться создать некий нарратив или победу на основе того, что, мол, это Путин проиграл?" – задался вопросом бывший сотрудник спецслужб.

Радио Sputnik писало, что, по мнению экс-разведчика Корпуса морской пехоты ВС США Скотта Риттера, 2024-й может стать последним годом нахождения у власти Владимира Зеленского.

Взято отсюда.