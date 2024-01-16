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Путин объяснил, почему россиян невозможно победить

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Путин объяснил, почему россиян невозможно победить

Уважение друг к другу и к Родине – в крови россиян, такой народ невозможно победить, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований.«

"Мне кажется, вот такое отношение друг к другу и к Родине в крови нашего народа глубоко сидит, победить такой народ невозможно, а те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы, вот как вы сказали – обращаются к НАТО и так далее, это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы", – цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, предатели “никогда в долгую не побеждают”.«”Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера. Еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают. Мозги там закомпостировали людям. Поговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Да и вообще это непонятно, что такое”, – отметил российский лидер.

Западу не удастся навязать России свои представления о демократии, население новых регионов страны уже сделало свой выбор, уверен Путин.«”Если нам там, из-за бугра, что-то пытаются пробить там, ту “демократию”, которую они стараются нам навязать, то ничего у них не выйдет. Не выйдет прежде всего потому, что люди думают по-другому. Они хотят быть с Россией, быть вместе с Россией. Они – часть России уже сегодня”, – сказал президент.

Радио Sputnik также рассказало, как Путин прокомментировал удары ВСУ по территории России.

Взято отсюда.

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