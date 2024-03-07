Путин оценил работу российской авиации на поле боя

Армейская авиация выполняет важные задачи на поле боя, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища«

"Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", – цитирует его РИА Новости.

Путин подчеркнул, что много внимания уделяет вопросам специальной военной операции.«

"Как для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции", – отметил российский лидер.

Глава государства также выделил роль женщин, которые принимают участие в боевых действиях в зоне СВО. Он отметил, что это их призвание и внутренний порыв, а также пожелал как можно скорее вернуться домой.«”Сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям, и везде служат Родине достойно”, – сказал Путин.

Радио Sputnik сообщало, что Путин сел в кабину авиатренажера в военном училище в Краснодаре.

Взято отсюда.