Путин предупредил о последствиях возможной интервенции НАТО

Последствия возможного ввода войск стран НАТО на Украину будут трагическими, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.«

"Заговорили о возможности отправки на Украину НАТОвских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", – сказал Путин.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.12:00

Взято отсюда.