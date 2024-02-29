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Путин предупредил о последствиях возможной интервенции НАТО

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Путин предупредил о последствиях возможной интервенции НАТО

Последствия возможного ввода войск стран НАТО на Украину будут трагическими, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.«

"Заговорили о возможности отправки на Украину НАТОвских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", – сказал Путин.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.12:00

Взято отсюда.

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