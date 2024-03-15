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Путин рассказал, как Россия ответит на попытки провокаций

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Путин рассказал, как Россия ответит на попытки провокаций

Граждане РФ ответят на попытки провокаций киевского режима еще большей сплоченностью, удары противника не останутся безнаказанными, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза отметил, что украинская сторона совершила несколько диверсионно-террористических атак в приграничных районах России с целью помешать проведению выборов главы государства. «”Уверен, наши люди, народ России, ответят на это еще большей сплоченность. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет <…> Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся”, – приводит РИА Новости слова Путина.

Президент РФ уточнил, что киевский режим предпринял четыре попытки диверсионных атак на Белгородском и одну на Курском направлениях.

По его словам, противник начал устраивать провокации с 12 марта с привлечением спецподразделений, иностранных наемников и сил поддержки ВСУ. «”Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак <…> с целью выхода и закрепления на российской территории”, – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что цель Украины – отвлечь внимание своего народа и общественности других стран от реального положения дел на передовой, где ВС РФ удерживают инициативу.

Радио Sputnik сообщало, что из-за ракетной опасности в Белгороде прерывали голосование.

Взято отсюда.

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