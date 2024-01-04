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Путин разрешил принимать в гражданство иностранцев-контрактников ВС РФ

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Путин разрешил принимать в гражданство иностранцев-контрактников ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому можно принимать в гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период спецоперации.«”Установить, что с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации… вправе обратиться иностранные граждан, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях”, – говорится в документе.

Норма также распространяется на членов семей таких иностранцев.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, доукомплектование армии контрактниками в текущем году будет продолжено.

Взято отсюда.

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