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Путин высоко оценил эффективность применения российских дронов в зоне СВО

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Путин высоко оценил эффективность применения российских дронов в зоне СВО

Произведенные на Дальнем Востоке беспилотники эффективно применяются российской армией в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

В четверг российский лидер встретился в Хабаровске с предпринимателями Дальнего Востока. Один из участников встречи рассказал о разработке модульной платформы для беспилотников, испытанной в зоне СВО. Путин, в свою очередь, высоко оценил качество российских дронов.«

"Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются", – цитирует РИА Новости президента.

Путин подчеркнул, что России важно опережать противника в разработке БПЛА, поскольку это является основным методом ведения вооруженной борьбы. Использование дронов делает работу войск более эффективной, добавил российский лидер.

Радио Sputnik сообщало, что бойцы группировки “Юг” стали собирать собственные дроны в зоне СВО.

Взято отсюда.

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