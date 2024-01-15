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Работало безотказно. Кулеба рассказал, как “решал” вопросы в Совете Европы

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Работало безотказно. Кулеба рассказал, как "решал" вопросы в Совете Европы

Во время работы представителем Украины в Совете Европы министр иностранных дел Дмитрий Кулеба организовал “клуб борща” для решения вопросов, пишет “Страна.ua”.«

"Идея была такая: варится борщ у меня на квартире, в резиденции посла. Приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало: работало безотказно для решения любых вопросов", – рассказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания.

Успех своих дипломатических “застолий” Кулеба объяснил тем, что “все любят поесть и выпить”.

Радио Sputnik писало, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил запретить готовить на Украине оливье.

Взято отсюда.

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