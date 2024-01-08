Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и окрестностях

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и окрестностях

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и окрестностях, жителям рекомендовано оставаться дома, сообщили в мэрии города.«

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – сказано в опубликованном в Telegram-канале мэрии сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.«”В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место”, – говорится в в Telegram-канале главы региона.

Радио Sputnik также сообщало, что родственники погибших при массированном обстреле Белгорода получат компенсации.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

“Всего не хватает”. Генерал ВС США раскрыл кошмарный сценарий для Украины

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Зря надеются. В США объяснили, почему Украина обречена на поражение

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Готовая мишень”. Экс-аналитик ЦРУ о последствии “ударов возмездия” ВС РФ

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Мы боремся не с народом”. Киеву не спровоцировать Москву, уверен эксперт

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Это был огромный просчет”. В США отметили боевую мощь ВС России на СВО

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще четырех областях Украины

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Система ПВО пресекла в Брянской области попытку атаки беспилотниками ВСУ

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Выбили двери, забрали”. Украинка рассказала о ночных рейдах военкоматов

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУ обстреляли промзону в Шебекино, сообщил белгородский губернатор

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix