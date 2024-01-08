Ракетная опасность объявлена в Белгороде и окрестностях, жителям рекомендовано оставаться дома, сообщили в мэрии города.«

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – сказано в опубликованном в Telegram-канале мэрии сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.«”В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место”, – говорится в в Telegram-канале главы региона.

Радио Sputnik также сообщало, что родственники погибших при массированном обстреле Белгорода получат компенсации.

Взято отсюда.