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Ракетная опасность объявлена в двух регионах России

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Ракетная опасность объявлена в двух регионах России

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, а также в Курской области, сообщили местные власти.«

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

По словам корреспондента РИА Новости, в Белгороде работает сирена и слышны взрывы в небе.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил жителей региона о ракетной опасности и призвал укрыться в безопасном месте.«

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал глава региона.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.

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