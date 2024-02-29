Ракетная опасность объявлена в Курске и окрестностях, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.«

"В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", – написал он в Telegram-канале.

В конце прошлой недели радио Sputnik сообщало, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и окрестностях продлился пять минут.

Взято отсюда.