Ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов

В Белгороде и окрестностях отменено оповещение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – написал он в Telegram-канале.

Власти региона объявили ракетную опасность в административном центре и пригороде более двух часов назад – в 11:16 мск.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт отменил объявленное в 11:20 мск предупреждение о ракетной опасности в городе Железногорске.

Радио Sputnik сообщало, что под Белгородом ликвидировали пожар на инфраструктурном объекте.

Взято отсюда.