Расчеты РСЗО “Град” нанесли удары по позициям ВСУ под Купянском

Российские военные нанесли удары по замаскированным укрепленным позициям ВСУ из реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, сообщили в Минобороны РФ. «”Ночной удар в этот раз расчеты РСЗО “Град” на Купянском направлении нанесли по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что артиллеристы с момента получения цели тратят всего несколько минут на подготовку к залпу.

Ранее радио Sputnik рассказало об уничтожении российскими войсками цехов сборки БПЛА и склада боеприпасов ВСУ.

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