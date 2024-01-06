“Раскалывают этот орех”. Бывший разведчик оценил ситуацию в зоне СВО

ВС России прорывают фронт на разных участках, в то время как Украина не может восполнить потери в рядах ВСУ, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.«”Сначала россияне ушли в оборону и перемололи личный состав украинцев. Таким образом они создали нехватку живой силы у противника, что позволило им давить на ВСУ на фронте”, – цитирует его РИА Новости.

Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty отметил, что это часть глобальной стратегии России. Он считает, что сначала ВС РФ хотят “поглотить удар”, уничтожить 90 тысяч украинских военных, а после уже перейти к прорыву обороны. «”Они раскалывают этот орех (оборонительные рубежи Украины, – ред.) и наступают”, – сказал экс-разведчик.

Радио Sputnik ранее писало, что в Киеве призвали ждать новых ударов ВС России.

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