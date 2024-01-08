Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Распад Украины неизбежен, заявил глава парламента Крыма

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Распад Украины неизбежен, заявил глава парламента Крыма

Ржавый указатель с расстоянием до Киева недалеко от здания правительства Донецкой Народной Республики

Распад Украины неизбежен так же, как и возращение ее исторически русских земель в состав России, заявил РИА Новости глава Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

Ранее британское издание Daily Express писало, что американские политики понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией “подконтрольную ей часть территории”.«

"Возможно, конфликт будет переведен из горячей в более привычную, холодную фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убежден, что план урегулирования конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемая подконтрольная часть территории", – сказал Константинов информагентству.

По его мнению, варианты разрешения украинского конфликта будут зависеть от того, “у кого окажется больше стратегического терпения”.«

"До развязывания этого конфликта очевидным казалось полное и подавляющее преимущество коллективного Запада. Но через почти два года активного вооруженного противостояния выясняется, что вся хваленая западная экономика не в состоянии обеспечить "нанятые" Западом ВСУ боеприпасами, вползает в рецессию. Да и … наемники Запада, его пушечное мясо, заканчиваются", – добавил глава крымского парламента.

В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров поделился мнением, какие факты о Канаде могут быть раскрыты после СВО.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

08.01.2024

 Соусы

Кетчуп из слив

08.01.2024

 Погода

Рэперу, пришедшему на вечеринку Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Днепропетровске прогремела серия взрывов, сообщают украинские СМИ

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ сообщили о серии взрывов в городах на востоке Украины

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Стало известно о взрывах на территории завода в подконтрольном ВСУ Херсоне

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Распад Украины неизбежен, заявил глава парламента Крыма

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: согласованный бюджет правительства США не включает помощь Киеву

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Кулеба высказался о перспективах заморозки конфликта с Россией

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix