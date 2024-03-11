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“Рассуждалки”. Песков ответил на обвинения в адрес России, касающиеся ЯО

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"Рассуждалки". Песков ответил на обвинения в адрес России, касающиеся ЯО

Обвинения России в том, что она могла бы использовать ядреное оружие на Украине являются “рассуждалками”, которые не нуждаются в комментариях, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«

"Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", – цитирует его РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США с 2022 года “тщательно готовились” к потенциальному ядерному удару России по Украине. Также американское издание The New York Times писало, что Вашингтон рассматривал варианты ответа Москве, если бы этот сценарий был осуществлен.

Радио Sputnik писало, что Россия допускает удары по ядерному оружию США, которое может появиться в Европе.

Взято отсюда.

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