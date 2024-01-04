Российская армия теснит подразделения украинских войск на фронте, используя превосходство в силе, пишет американский журнал The National Interest.«”Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники”, сказано в материале.

Обозреватель отметил, что параллельно Вооруженные силы России продолжают наращивать боевую мощь “для грядущих тяжелых битв”.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а намерена как можно скорее завершить его.

При этом он обратил внимание, что на Западе постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и ведут подготовку украинских военных на своей территории.

Радио Sputnik сообщало, что полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон не исключил прямого конфликта стран НАТО с Россией на Украине.

Взято отсюда.