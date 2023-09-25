«Реал» потерпел поражение от «Атлетико» и потерял лидерство в Ла Лиге

«Реал» проиграл «Атлетико» в матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 1:3

На стадионе «Метрополитано» в Мадриде завершился матч шестого тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» принимал «Реал». Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 3:1.

На четвертой минуте счет в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. На 18-й минуте преимущество «матрасников» увеличил форвард Антуан Гризман. Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос сократил отставание на 35-й минуте. На 46-й минуте Мората оформил дубль и установил окончательный счет.

«Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 10 очков. «Реал» замыкает тройку Ла Лиги, заработав 15 балов. Лидером чемпионата является каталонская «Барселона», набравшая 16 очков.

В следующем матче «Атлетико» сыграет с «Осасуной». Встреча состоится 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. «Реал» 27 сентября проведет встречу с «Лас-Пальмасом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Ранее «Краснодар» одержал победу над «Уралом» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

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