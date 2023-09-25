25.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Заглушка для ЖБО. В Барнауле усилят контроль за незаконными сливами нечистот
Новости Алтай
Минздрав прокомментировал свою позицию в судебном процессе против врача-педиатра
Новости Алтай
Стало известно, когда в Алтайский край придет земснаряд за миллиард
Новости Алтай
Пора рисовать стенгазету? Когда День учителя в 2023 году
Новости Алтай
Такой день. Отключение горячей воды и миллионная выручка ярмарок
Мир
Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1069 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество288 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

«Реал» потерпел поражение от «Атлетико» и потерял лидерство в Ла Лиге

редактор ГОРНЯК2201 минуты

«Реал» проиграл «Атлетико» в матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 1:3

На стадионе «Метрополитано» в Мадриде завершился матч шестого тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» принимал «Реал». Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 3:1.

На четвертой минуте счет в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. На 18-й минуте преимущество «матрасников» увеличил форвард Антуан Гризман. Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос сократил отставание на 35-й минуте. На 46-й минуте Мората оформил дубль и установил окончательный счет.

«Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 10 очков. «Реал» замыкает тройку Ла Лиги, заработав 15 балов. Лидером чемпионата является каталонская «Барселона», набравшая 16 очков.

В следующем матче «Атлетико» сыграет с «Осасуной». Встреча состоится 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. «Реал» 27 сентября проведет встречу с «Лас-Пальмасом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Ранее «Краснодар» одержал победу над «Уралом» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости