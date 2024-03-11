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Репортер: ВСУ атаковали хлебозавод в Горловке, более тонны хлеба сгорело

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Репортер: ВСУ атаковали хлебозавод в Горловке, более тонны хлеба сгорело

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и Горловку снарядами 155 калибра, наносятся удары по гражданской инфраструктуре, сообщил в эфире радио Sputnik независимый репортер Павел Кукушкин.«”Что обстрелы Донецка прекратятся, ждали те, кто не совсем понимает географию или не знает дальнобойность натовских орудий. Местные жители, конечно, понимали, что с освобождением Авдеевки не прекратятся обстрелы. Сейчас эта опасность остается, глава ДНР Денис Пушили неоднократно заявлял, чтобы граждане оставались бдительными. Вчера было зафиксировано девять обстрелов. Это не только Донецк. Позавчера, вчера обстреливали серьезно и Донецк, и Горловку. Пострадали пять человек, из них двое детей. Особенно ужасно, когда дети страдают”, – сказал Павел Кукушкин.

В Горловке в результате атаки украинского беспилотника ранены сотрудники комбината “Никитовский хлеб”, сообщил репортер.«”В Горловке был прилет по действующему хлебозаводу в Никитовском районе, пострадали четверо рабочих, и более тонны уже готового хлеба было уничтожено. Это тот хлеб, который идет как горловчанам, так и на освобожденные территории, в том числе в Авдеевку. На Донбассе им помогают всем миром, везут и воду, и хлеб в первую очередь. И вот вчера более тонны хлеба сгорело. Естественно, повреждено оборудование”, – рассказал Павел Кукушкин.

По его словам, комбинат уже восстанавливает свою работу.«”Оборудование восстанавливается. За эти годы все здесь привыкли к такому режиму и стараются очень быстро восстановить все последствия, особенно на производствах, от которых зависят жизни людей”, – добавил репортер.ИЗОЛЕНТА liveСитуация в зоне СВО, использование защищенной связи и Россия-Белоруссия09:04

Взято отсюда.

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