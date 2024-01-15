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“Решится ее судьба”. В Британии дали прогноз для Украины на 2024 год

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"Решится ее судьба". В Британии дали прогноз для Украины на 2024 год

Наступивший год может стать решающим для Украины, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс во время выступления в особняке Ланкастер-хаус.«

"2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда может решиться ее судьба. Для всего мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения планеты примет участие в выборах", – приводит слова министра его пресс-служба.

Шэппс заявил, что для Великобритании конфликт на Украине носит “экзистенциальный характер”, поэтому Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.«”Мы увеличиваем нашу военную поддержку до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, в результате чего общая сумма военной помощи Великобритании превышает семь миллиардов фунтов стерлингов. <…> Это поддерживает гордую репутацию Великобритании как ведущего донора – она всегда первой предоставляет Украине именно то, в чем она нуждается”, – добавил министр.

Радио Sputnik сообщало, что Британия и Украина заключили договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет.

Взято отсюда.

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