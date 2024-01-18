“Резьбу сорвало”: Берлин оказался на Украине перед неприятным выбором

В Берлине зреет понимание, что Германии нужно выбирать из двух вариантов: или самостоятельно замещать выпадающую помощь США Киеву, или попробовать убедить другие страны Евросоюза сделать это сообща, отметил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Европе придется в одиночку поддерживать Украину, поэтому он настаивает на увеличении помощи Киеву со стороны других стран ЕС, пишет Politico.

“Победа Дональда Трампа на праймериз в Айове… повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что если он снова станет президентом, Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией. Столкнувшись с этим риском,… Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС… внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным”, – сказано в статье.

Канцлер Германии опасается, что в случае значительного сокращения американской поддержки Украины Берлину придется брать эту ношу на себя, пояснил Артем Соколов.«”Почему пошла такая информация, что Шольц хочет, чтобы европейцы увеличили военную и финансовую помощь Киеву? Основная причина в том, что на фоне провала украинского наступления и того, что предшествующие вливания (в Украину) не оправдались, встает вопрос: что делать дальше… Ресурсов для продолжения поддержки стало меньше, и, главное нет никакого понимания, что будет с этими ресурсами дальше. При этом поступают сигналы о возможном сокращении помощи со стороны США как основного донора Украины. И здесь либо Шольцу под давлением американских союзников предстоит продолжать оказывать помощь Киеву самостоятельно, то есть за счет бюджета ФРГ, у которого и так проблемы. Либо ему нужно призвать своих европейских партнеров, чтобы они внесли в это более существенный вклад”, – сказал эксперт.

При этом сам Берлин зашел уже слишком далеко, чтобы поворачивать назад, продолжил он.«”Руководство Германии сначала пыталось придерживаться умеренной линии. Но приблизительно с того момента, как было принято решение о поставках (Украине) танков Leopard 2, резьбу сорвало и поставки пошли одни за другими – и военная техника, и амуниция, и финансовая помощь”, – напомнил Артем Соколов.Итоги. ВечерПресс-конференция главы МИД РФ, страх Шольца перед Путиным, удары по ИрануВчера, 18:04

Взято отсюда.