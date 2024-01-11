РФ предостерегла Эквадор от отправки российской техники в США

Россия довела до сведения властей Эквадора, что передача США российской техники будет считаться недружественным шагом, сообщил посол в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала “Россия 24”.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна до конца января обменяет старую российскую и украинскую технику на новую из США, стоимостью порядка 200 миллионов долларов.«

"До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства (имеется в виду Украина, – ред.), – и мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом", – цитирует Спринчана РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Эквадор ранее заявлял о своей нейтральной позиции в отношении украинского конфликта.«”Отправка этого так называемого “металлолома” – это будет вклад в конфликт на одной стороне”, – заключил он.

Радио Sputnik писало, что в столицу Эквадора стянута военная техника на фоне беспорядков.

Взято отсюда.