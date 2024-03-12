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РФ смеется. Во Франции раскритиковали испугавшегося лететь в Киев Макрона

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РФ смеется. Во Франции раскритиковали испугавшегося лететь в Киев Макрона

Желание президента Франции Эммануэля Макрона показать свою силу приводит к противоположному эффекту: в России смеются над его опасениями лететь в Киев, заявил лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо.«

"Все рухнуло в тот же день, когда La Tribune сообщила, что Макрон второй раз за месяц собирается отменить или перенести поездку в Киев "из опасения за свою безопасность"! Крах его авторитета! Вся Россия над ним смеется! Ни один политический лидер никогда так не выказывал свой страх", – написал политик в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений президента Франции по украинскому конфликту.

Радио Sputnik также рассказало, какой совет генсек НАТО Йенс Столтенберг дал французскому лидеру Макрону после его заявлений об Украине.

Взято отсюда.

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