РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке

ВСУ нанесли удар из РСЗО “Град” по ряду многоквартирных жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, зафиксированы многочисленные попадания, разрушения квартир и повреждения газопроводов, также в попавшем под обстрел районе возникли возгорания «”Я вылез посмотреть – вижу конкретный факел, который говорит о повреждении магистрального трубопровода. Минимальное количество (поврежденных квартир в доме) это 12-14 квартир”, – рассказал агентству очевидец Станислав.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, за прошедшие сутки ВФУ обстреляли территорию региона 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. Отмечается, что два человека получили ранения, повреждены три жилых домостроения.

Радио Sputnik сообщало, почему, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, важно полностью освободить республику.

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