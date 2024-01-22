Рябков: “Сармат” не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

Постановка ракетных комплексов “Сармат” на боевое дежурство в России не поменяет формулу стратегического уравнения с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что тяжелая межконтинентальная ракета “Сармат” встанет на боевое дежурство в ближайшее время.«

"Хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Очевидно, что с учетом приостановления действия Договора засчет по нему вооружений отчасти превращается в умозрительное мероприятие. В то же время, не углубляясь в детали, отмечу, что в период до "заморозки" ДСНВ предусмотренные им механизмы введения в поле Договора межконтинентальных баллистических ракет нового типа соблюдались и в отношении стратегического комплекса "Сармат"", – сказал Рябков в интервью РИА Новости.

По его словам, постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение.«”Российские стратегические ядерные силы – “дышащий организм”. Их состав адаптируется в соответствии с модернизационными программами не только за счет включения новых систем, но и постепенного снятия с вооружения старых комплексов. Поэтому резких скачков в количественном плане не происходит”, – пояснил Рябков.

В эфире радио Sputnik мнением о том, как повлияет развертывание ракетного комплекса “Сармат” на украинский конфликт, поделился военный политолог, генерал-майор запаса Владимир Богатырев.

Взято отсюда.