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Риттер: 2024-й год станет последним годом нахождения Зеленского у власти

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Риттер: 2024-й год станет последним годом нахождения Зеленского у власти

Наступивший год может стать последним для Владимира Зеленского в занимаемой должности, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Таким образом он отреагировал на новогоднее поздравление главы киевского режима.«

"С Новым годом. 2024-й станет вашим последним годом в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина", – написал отставной военный в соцсети X.

Риттер иронично поинтересовался у Зеленского, написал ли он поздравительную речь самостоятельно или ему помогли кураторы из ЦРУ.«

"Это ваши и только ваши неудачи", подытожил американский экс-разведчик.

Радио Sputnik рассказало, что думает Риттер о возможных границах Украины после краха ВСУ.

Взято отсюда.

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