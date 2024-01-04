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Родившиеся в Крыму украинцы получат право обратиться за гражданством России

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Родившиеся в Крыму украинцы получат право обратиться за гражданством России

Граждане Украины, родившиеся и до 18 марта 2014 года постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, получат право обратиться за гражданством РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.«

"Предоставить право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации… следующим иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе ранее имевшим гражданство Российской Федерации и оформившим выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке", – сказано в документе.

Отмечается, что среди имеющих такое право, помимо граждан Украины, апатриды, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, но покинувшие регионы до 18 марта 2014 года.

Норма распространяется на уроженцев Крыма без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих документ, подтверждающий право на пребывание в России или участвующих в госпрограмме содействия в добровольном переселении в РФ.

Кроме того, обратиться за получением российского паспорта смогут депортированные с территории Крымской АССР лица или их потомки.

Правом подать заявление о приеме в гражданство будут наделены граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом советское гражданство, а также члены их семей.

Радио Sputnik также сообщало, что Путин утвердил порядок подачи заявлений на паспорт жителями новых регионов.

Взято отсюда.

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