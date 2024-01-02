Родственники погибших при обстреле Белгорода получат компенсации

Родственникам погибших в результате обстрела ВСУ Белгорода будет выплачено по три миллиона рублей, пострадавшим – по 500 тысяч, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба, которое прошло в понедельник под руководством главы региона.«

"Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Так же как и военным", – написал Гладков в Telegram-канале.⠀

Губернатор уточнил, что выплаты начнутся сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.

Радио Sputnik сообщило, что число жертв субботнего обстрела Белгорода увеличилось до 25.

Взято отсюда.