реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Рогов: жители Работино называют украинских военных оккупантами

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рогов: жители Работино называют украинских военных оккупантами

Эвакуированные из Работино мирные жители призывают украинские войска покинуть село, рассказал РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.«”Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт”, – отметил он.

На встрече присутствовали также жители сел Вербовое и Новопрокоповка, в окрестностях которых шли бои с тех пор, как ВСУ начали предпринимать попытки контрнаступления летом прошлого года.«

"Я был поражен силой духа моих земляков из этих сел и их любовью к нашей большой и единой Родине – России", – добавил Рогов.

Радио Sputnik ранее сообщало о вытеснении украинских боевиков из центральной части Работино.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Названо число пострадавших при обстреле Белгорода

Названо число пострадавших при обстреле Белгорода

При утреннем обстреле Белгорода пострадали пять человек, сообщил губернатор Белгородской…

По адресу проспект Строителей, 4 введен режим повышенной готовности

По адресу проспект Строителей, 4 введен режим повышенной готовности

Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации…

В Октябрьском районе Барнаула состоялся смотр водооткачивающей техники

В Октябрьском районе Барнаула состоялся смотр водооткачивающей техники

Сегодня, 21 марта, в рамках мероприятий по пропуску ледохода и…

Пленный наемник рассказал, кто воюет в “грузинском легионе” ВСУ

Пленный наемник рассказал, кто воюет в “грузинском легионе” ВСУ

Пленный наемник, воевавший на стороне киевского режима в составе Грузинского…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp