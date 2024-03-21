Эвакуированные из Работино мирные жители призывают украинские войска покинуть село, рассказал РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.«”Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт”, – отметил он.

На встрече присутствовали также жители сел Вербовое и Новопрокоповка, в окрестностях которых шли бои с тех пор, как ВСУ начали предпринимать попытки контрнаступления летом прошлого года.«

"Я был поражен силой духа моих земляков из этих сел и их любовью к нашей большой и единой Родине – России", – добавил Рогов.

Радио Sputnik ранее сообщало о вытеснении украинских боевиков из центральной части Работино.

Взято отсюда.