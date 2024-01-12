Американское заявление о прекращении помощи Украины – это пропагандистская ловушка, считает сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выдали Украине последний пакет помощи из имевшихся запасов и теперь помощь “заглохла”, пока конгресс не согласует выделение нового финансирования.«

"Это высказывание на сегодня не более чем слова, информационный шум и пропагандистская ловушка. Поставки оружия на Украину для коллективного Запада – это малая плата за конфликт с Россией. Сегодня у украинских боевиков есть снаряды, и они продолжают наносить удары по мирным городам. Плюс к этому, поставки оружия им могут осуществляться тайно, накапливаться объемы, чтобы мы недооценили противника и подумали, что впереди нас ждет легкая прогулка", – сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, лучшим подтверждением слов Кирби станет разгром ВСУ.«”Коллективный Запад поставит ровно столько режиму Зеленского или того, кто его заменит, чтобы они могли держать оборону и убивать русских людей. Откажутся западные страны от этой идеи только в том случае, если поймут, что их финансовые и политические потери будут больше, чем приобретения от реализации формулы “русские рубят русских”, – уверен Рогов.

Ранее радио Sputnik писало, что Пентагон должным образом не следил за передачей оружия ВСУ.

Взято отсюда.