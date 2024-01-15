Опубликованный немецким таблоидом Bild “секретный план” нападения России на НАТО призван доказать избирателям в Германии необходимость продолжения поддержки Владимира Зеленского, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Ранее Bild сообщил со ссылкой на “секретный документ” бундесвера, что Германия готовится к конфликту между Россией и НАТО, который якобы может начаться в 2025 году.«

"Опубликованные выдержки якобы из секретного документа бундесвера не более чем сознательный информационный вброс, чтобы обосновать дальнейшую поддержку режима Зеленского, поставки оружия и боеприпасов, а также разжигание конфликта на постукраинском пространстве", – сказал Рогов РИА Новости.

Он отметил, что украинский конфликт позволяет крупным военно-промышленным корпорациям Германии наживаться на горе и страхе людей.«”Страх – это лучшее средство для опустошения карманов простых жителей Западной Европы и Северной Америки. Так было и в годы холодной войны, когда Советский Союз рисовался страшным медведем, который вторгается”, – заключил Рогов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова иронично назвала публикацию Bild “мощным прошлогодним гороскопом”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать материал, отметив, что таблоид стал часто публиковать “утки”.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны Германии прокомментировало “секретный план” нападения России на НАТО.

Взято отсюда.