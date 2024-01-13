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Рогов рассказал о двух сценариях возможной антироссийской провокации Киева

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Рогов рассказал о двух сценариях возможной антироссийской провокации Киева

Команда Владимира Зеленского готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, утверждает глава общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он отметил, что эти сведения поступили от “ближайшего окружения” главы киевского режима.«

"Первый – обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна "Буча-2". Второй – разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия. Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки", – сказал Рогов РИА Новости.

По его сведениям, провокацией Киев надеется вернуть былое внимание и расположение со стороны международного сообщества, утраченное на фоне конфликта в секторе Газа и эскалации ситуации вокруг Йемена.

Радио Sputnik рассказало, какую провокацию киевского режима в отношении мирного населения сорвали российские спецслужбы.

Взято отсюда.

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