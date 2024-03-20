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Рогов рассказал о новом успехе российских военнослужащих в Работино

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Рогов рассказал о новом успехе российских военнослужащих в Работино

Российские войска вытеснили украинские подразделения из центральной части Работино, заявил председатель общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.

Минобороны РФ 29 февраля сообщило, что российские военнослужащие закрепились на опорных пунктах в Работино. Ранее Рогов сообщал, что российские военные закрепились в южной и центральной части населенного пункта.«

"Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра", – сказал Рогов в интервью информагентству.

По его словам, российские военные на этом участке фронта сохраняют преимущество в контрбатарейной борьбе, при этом украинские войска пытаются компенсировать дефицит артиллерийских боеприпасов применением ударных дронов.«”Враг также резко снизил использование тяжелой боевой техники, кидая на убой группы пехоты”, – добавил Рогов.

Радио Sputnik ранее писало об уличных боях в селе Работино.

Взято отсюда.

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