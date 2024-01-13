Рогов: российские силы ПВО отразили ракетную атаку на Бердянск

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Бердянск в Запорожской области, сообщил глава общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.«”Украинские боевики сегодня утром предприняли попытку атаковать ракетами мирный город Бердянск. Сработала система ПВО, которая перехватила две вражеские цели”, – сказал он РИА Новости.

Рогов добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Радио Sputnik также сообщало о падении беспилотника рядом с трассой М-3 в Калужской области.

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