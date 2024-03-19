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Рогов: российские войска улучшили свои позиции в селе Работино

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Рогов: российские войска улучшили свои позиции в селе Работино

Ожесточенные бои за село Работино продолжаются, российские войска улучшили свои позиции в центре этого населенного пункта, сообщил глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.«”Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются”, – сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, за последние сутки российские военные отбили несколько атак противника в селе и его окрестностях.

Радио Sputnik ранее писало об уличных боях в селе Работино.

Взято отсюда.

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