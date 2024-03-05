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Рогов: в селе Работино идут боевые действия “сверхвысокой интенсивности”

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Рогов: в селе Работино идут боевые действия "сверхвысокой интенсивности"

Обострилась ситуация в селе Работино Запорожской области, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.«”В селе Работино за последние сутки обострилась ситуация, идут боевые действия сверхвысокой интенсивности. Противник с колес бросает своих боевиков на убой, стягивая туда различные виды войск, а также перебрасывая танки, артиллерию, дроны и РСЗО”, – рассказал Рогов РИА Новости.

По его словам, за минувшие сутки противник потерял не менее 80 человек.«”Две трети поселка находятся в серой зоне. Наши ребята отбивают атаки противника. Идут взаимные штурмы и вылазки”, – добавил собеседник агентства.

Радио Sputnik также рассказало о преимуществе российских войск на Запорожском направлении.

Взято отсюда.

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