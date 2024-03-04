Рогов: в Запорожской области активизировались боестолкновения

Российские военные в зоне проведения спецоперации

Боестолкновения активизировались сразу на нескольких участках линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.«

"Боестолкновения, помимо Работино, активизировались еще на нескольких участках фронта. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка", – сказал Рогов информагентству.

В опубликованной ранее в понедельник сводке Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки.

Ранее радио Sputnik рассказало, как ситуацию в регионе оценил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Взято отсюда.