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Рогов заявил о тяжелых уличных боях в селе Работино

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Рогов заявил о тяжелых уличных боях в селе Работино

В селе Работино Запорожской области продолжаются тяжелые уличные бои, российская армия держит активную оборону, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.«

"В Работино идут тяжелые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры. <…> Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села", – сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что ВСУ перебрасывают на этот участок фронта резервные силы и тяжелую военную технику, стараясь численно превзойти российские подразделения, но безуспешно.«”Потери противника за минувшие сутки составили свыше 50 боевиков и две бронированные машины”, – добавил он.

Радио Sputnik сообщало, что российские войска продвинулись к центру Работино.

Взято отсюда.

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