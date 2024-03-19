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России надо готовить антифранцузский “Искандер”, заявили в Госдуме

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России надо готовить антифранцузский "Искандер", заявили в Госдуме

России нужно готовить антифранцузский “Искандер” в ответ на возможную отправку Парижем войск на Украину, считает депутат от “Единой России” Олег Морозов.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. «”Если так, то надо готовить персональный антифранцузский “Искандер”. И пусть они встретятся”, – написал Морозов в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik рассказало, как сенатор Алексей Пушков сыронизировал над президентом Франции Макроном.

Взято отсюда.

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