Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Россия бьет на другом уровне. В США оценили “удар возмездия” ВС РФ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Россия бьет на другом уровне. В США оценили "удар возмездия" ВС РФ

ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли разрушительные удары по ВСУ и стратегическим объектам на территории Украины, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «

"То, что Украина сделала, фактически обернулось против нее и принесло ей еще большие разрушения. <…> Россия бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп", – сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон отметил, что недавние ракетные атаки свидетельствуют о том, что у ВСУ уже нет сил и средств противостоять российской армии. По его мнению, Украине не помогают даже западные системы ПВО.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ российские войска нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам на территории Украины, в частности в Харькове, которые использовал киевский режим.

Радио Sputnik ранее писало, что, по данным британского аналитика, ВС РФ еще не применили на Украине свою самую передовую ракету.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

МЧС Алтайского края предупреждает об усилении ветра и осадках 8 и 9 января

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Это что-то новое”. Полковник ВСУ заявил о большой угрозе от ВС России

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Гладков уточнил информацию о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

В США указали на важное сходство между Зеленским и политиками из Вашингтона

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Началось все с двух событий. Студент из РФ о травле в Эдинбурге из-за СВО

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Вот-вот рухнет”. В Германии заговорили о незавидном положении Украины

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российские бойцы нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в районе Коблево

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Переговоров не будет”. В США назвали вероятный исход конфликта на Украине

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix