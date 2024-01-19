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“Россия уже победила”. В США назвали вероятные сроки завершения СВО

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"Россия уже победила". В США назвали вероятные сроки завершения СВО

Специальная военная операция завершится уже в 2024 году, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

По его мнению, конфликт “завершится победой России”.«”Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году”, – приводит РИА Новости слова экс-разведчика.

Аналитик подчеркнул, что победу России обеспечивает “храбрость российских солдат, которые отражали атаки украинских сил” во время контрнаступления.

В ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре “Россия сегодня” Риттер выразил уверенность, что “Украина уже проиграла”, добавив, что это конфликт не просто между РФ и Украиной.«”Украина используется Западом для того, чтобы ослабить Россию. Россия уже победила. А Украина прожигает свои военные запасы и с каждым днем становится все слабее. А у России активно работает ВПК”, – добавил Риттер.

Ранее радио Sputnik писало, как Риттер ответил Владимиру Зеленскому на “три главных вопроса”.

Взято отсюда.

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