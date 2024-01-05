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Россия уничтожила на Украине “лучшее вооружение НАТО”, пишут СМИ

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Россия уничтожила на Украине "лучшее вооружение НАТО", пишут СМИ

Разбитая техника Вооруженных сил Украины

Российские военные уничтожили лучшее вооружение НАТО в ходе спецоперации на Украине, пишет издание Asia Times.«

"На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder", – говорится в статье.

По словам обозревателя, танки западного производства, которых у Североатлантического альянса и так было немного, на Украине показали себя не самым лучшим образом.

Так, у ВСУ больше не осталось немецких Leopard 2 в рабочем состоянии, несмотря на попытки украинцев усилить их броню, а американские Abrams и вовсе не используют на передовой из опасений, что они не смогут выдержать столкновение с российскими военными.«”Танки М1 Abrams украинцы вообще не выставили его на поле боя, вероятно, по совету американских советников, которые сказали, что их уничтожение поставит США “синяк под глазом””, – отмечает издание.

Радио Sputnik писало, как американские эксперты объяснили бесполезность для ВСУ переданных Польшей танков.

Взято отсюда.

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