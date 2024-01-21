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Российская система ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь

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Российская система ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь

Средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель в районе Севастополя, повреждения инфраструктуры не зафиксированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.«

"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией", – написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, все службы приведены в состояние боевой готовности.«

"Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО", – подчеркнул Развожаев.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщило, что силы ПВО сбили в Херсонской области ракеты ВСУ, летевшие на Крым.

Взято отсюда.

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