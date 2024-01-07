Российские бойцы нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в районе Коблево

ВС России нанесли удар по складу боеприпасов украинской армии в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. «”Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево Николаевской области”, – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, ВС РФ нанесли огневое поражение по 109 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также по живой силе и технике противника в 117 районах.

Радио Sputnik сообщало, что российские бойцы нанесли удар по производящему беспилотники заводу в Харьковской области.

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