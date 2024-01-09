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Российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ возле Приютного

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Российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ возле Приютного

Российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, которые потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", говорится в ежедневной сводке ведомства.

По информации министерства, в результате боев уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нанесено огневой поражение самоходной артиллерийской установке “Гвоздика” и гаубице Д-30.«”В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ”, – добавили в Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что ВС России нанесли удары по наблюдательным пунктам нескольких бригад ВСУ.

Взято отсюда.

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