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Российские бойцы подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ

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Российские бойцы подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, разведчики получили данные о наращивании сил ВСУ на Купянском направлении и передали координаты в пункт управления. После этого военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 уничтожили бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты украинских войск.«”Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль”, – сказал командир мотострелковой роты с позывным “Квадрат”.

Радио Sputnik сообщало, что средства ПВО перехватили украинские дроны над Черным морем.

Взято отсюда.

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