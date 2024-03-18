Российские бойцы с помощью FPV-дрона нанесли удар по украинской ДРГ

Российские бойцы с помощью FPV-дрона нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая планировала выдвинуться к границе РФ, противник понес потери, сообщили в Минобороны России.«”На территории противника группировкой прикрытия государственной границы в северной части населенного пункта Лукашовка было выявлено перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

В Минобороны уточнили, что удар по украинским диверсантам был нанесен оператором FPV-дрона в момент погрузки личного состава ВСУ на бронетехнику.

По данным оборонного ведомства, противник потерял порядка восьми человек убитыми и ранеными. Также сообщается, что механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ незамедлительно скрылся с места погрузки военных, бросив раненых.

Ранее радио Sputnik рассказало, что на Украине назвали оружие РФ, которое доводит ВСУ до “психических проблем”.

Взято отсюда.