реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских вооруженных формирований село Козинка Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в результате нанесенных фронтовой авиацией и артиллерийскими подразделениями ударов противник потерял до 650 человек, а также две машины РСЗО Vampire.

Сейчас продолжаются мероприятия по недопущению проникновения украинских диверсантов на территорию России, подчеркнули в Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что в Белгородской области пресечены очередные попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию РФ.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Смертельное ДТП случилось на объездной дороге в Ленточном бору Барнаула. Видео с места аварии

Смертельное ДТП случилось на объездной дороге в Ленточном бору…

Произошло смертельное ДТП на объездной дороге в Ленточном бору Барнаула.…

После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело за хищение денег барнаульских дольщиков

После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело…

Во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием…

Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Чай Фото: unsplash.com Специалист рассказал, что этот вид чая содержит…

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Ссора в паре Фото: pixabay.com Некоторые люди обращаются к прогнозам…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp