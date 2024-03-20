Российские разведчики сняли видео в подбитом танке Abrams

Российские военные в условиях боя сделали видеозапись осмотра кабины украинского танка Abrams производства США, подбитого в феврале под Авдеевкой – второго из пораженных ВС РФ танков этой модели, пишет РИА Новости.

Запись велась камерой на шлеме разведчика с позывным “Изай”. Кадры сопровождаются звуками перестрелки, слышится близкий разрыв снаряда. Выполнив задачу, “Изай” покинул подбитую технику.«

"Задача была осмотреть его (Abrams, – ред.) на предмет – цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму", – сообщил разведчик-сапер с позывным "Леший".

По его словам, подойти к подбитому танку было трудно, так как позиции ВСУ находились совсем близко, в небе постоянно кружили дроны-камикадзе, работала артиллерия. И российские, и украинские военные охотятся за бронемашинами, но эвакуировать танк с помощью техники сейчас не может ни одна сторона.«”Там любая техника подъехала за этим Abrams – она осталась бы там же. Им смысла нет, лишние потери были бы у них”, – пояснил “Изай”.

Он сообщил, что должен был залезть внутрь танка и достать все необходимые образцы, а “Лешему” поручили контролировать воздушную обстановку и в случае подхода ВСУшников отсечь их огнем. Разведчиков прикрывала группа спецназовцев.«

"Решили выдвинуться средь бела дня. Поступили дерзко и нагло. "Открытки" там было от 30 до 50 метров – поле от дома до танка – открытое место. Пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, там недалеко шли бои – метров 150–200, наши мотострелки зачищали, шли вперед", – рассказал "Изай".

Он подчеркнул, что задача командира по осмотру танка в итоге была выполнена на “отлично”.«

"Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливает Запад, Украина. Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов – того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего", – сказал разведчик.

Ранее радио Sputnik сообщало, что украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях “хваленых” Abrams’ов.

Взято отсюда.